Генсек ООН приветствовал открытие в Баку первых Европейских игр

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал открытие в Баку первых Европейских игр и поздравил народ и правительство Азербайджана с успешной организацией этого мероприятия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, передает Report.

Генсек ООН выразил надежду, что проведение Игр будет содействовать продвижению международного и регионального сотрудничества.

Об этом на брифинге в Нью-Йорке сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Отвечая на вопрос о недавних комментариях Специального советника Генерального секретаря ООН по спорту Вильфрида Лемке в немецкой прессе, Стефан Дюжаррик заявил, что «они не вполне отражают мнение Генерального секретаря ООН».

Глава ООН выразил уверенность в том, что эти комментарии не поставят под сомнение позитивную роль спорта и молодежи в продвижении мира и развития во всем мире.