​Открытие Дома российских болельщиков на Европейских играх состоится 12 июня

Баку. 11 Июня. REPORT.AZ/ Торжественное открытие Дома российских болельщиков на первых Европейских играх состоится 12 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Азербайджане.

В церемонии открытия примут участие президент Олимпийского комитета России /ОКР/ Александр Жуков, помощник президента РФ, вице-президент ОКР Игорь Левитин, министр спорта Виталий Мутко, посол РФ в Азербайджане Владимир Дорохин, руководитель Россотрудничества Любовь Глебова и другие почетные гости.

Дом болельщиков будет находится в центральной части города, в здании Российского информационно-культурного центра. \

"Главным отличием этого Дома от аналогичного проекта ОКР в Сочи станет уникальная интерактивная экспозиция, посвященная не только сборной России, но и спортсменам Азербайджана", - отметили в представительстве.

Посетители смогут больше узнать о видах спорта и атлетах, подержать в руках настоящий спортивный инвентарь, а также сделать множество интересных фотографий на память.

Посетители Дома получат возможность примерить куртку- самбовку знаменитого бойца смешанного стиля, четырехкратного чемпиона мира по самбо Федора Емельяненко, подержать в руках булавы и ленту двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой и даже сделать фото в "чемпионской" ушанке - счастливом талисмане команды России по пляжному футболу или в форме бронзового призера Олимпийских игр, центрового клуба НБА "Кливленд Кавальерз" Тимофея Мозгова. Кроме того, при помощи 3D-очков болельщики смогут увидеть спортивные трассы глазами атлетов.

Активное участие в подготовке экспозиции принимали Государственный музей спорта и российские спортивные федерации.

Гости Дома смогут вспомнить знаменитых советских спортсменов, тренеров и судей, представлявших РСФСР и Азербайджанскую ССР и принесших славу советскому спорту, а также выдающихся атлетов, прославивших свои команды после обретения странами независимости.

Каждый посетитель получит возможность принять участие в интерактивной викторине, посвященной Играм в Баку, и стать обладателем памятных сувениров.