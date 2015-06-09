Олимпийский призер по тхэквондо: C нетерпением ожидаю прибытия в Баку

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "C нетерпением ожидаю прибытия в Баку на первые в своем роде Европейские игры. Никак не могу дождаться, когда прибуду в деревню атлетов". Как сообщает Report cо ссылкой на британские СМИ, об этом заявил тхэквондист, Олимпийский бронзовый призёр 2012 года в составе команды Великобритании Лутало Мухаммад.

Спортсмен отметил, что старается сконцентрироваться перед соревнованиями. "Я собираюсь туда, чтобы принять участие в соревнованиях и не могу их дождаться, похоже, это будет большое событие", - заявил Л. Мухаммад.

"Оно очень важно для нас с точки зрения подготовки к следующему году. В Европе есть много сильных команд в тхэквондо, поэтому выиграть будет непросто", - добавил спортсмен.