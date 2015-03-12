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    Олимпийская чемпионка возглавит Спортивное общество МВД

    Земфира Мефтахатдинова также примет участие на I Европейских играх

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Олимпийская чемпионка по стендовой стрельбе Земфира Мефтахатдинова назначена на должность начальника Спортивного общества министерства внутренних дел (МВД).

    Как сообщает Report, в связи с этим министр внутренних дел Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ.

    З.Мефтахатдинова также намерена участвовать на предстоящих I Европейских играх.

    Отметим, что на прошедших в 2000 году в Сиднее Летних олимпийских играх спортсменка завоевала золотую медаль. С 1994 года З.Мефтахатдинова работает в правоохранительных органах, она полковник-лейтенант полиции.

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