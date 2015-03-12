Олимпийская чемпионка возглавит Спортивное общество МВД

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Олимпийская чемпионка по стендовой стрельбе Земфира Мефтахатдинова назначена на должность начальника Спортивного общества министерства внутренних дел (МВД).

Как сообщает Report, в связи с этим министр внутренних дел Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ.

З.Мефтахатдинова также намерена участвовать на предстоящих I Европейских играх.

Отметим, что на прошедших в 2000 году в Сиднее Летних олимпийских играх спортсменка завоевала золотую медаль. С 1994 года З.Мефтахатдинова работает в правоохранительных органах, она полковник-лейтенант полиции.