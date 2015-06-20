Олег Степко: Золотая медаль Евроигр - итог серьезной подготовки - ФОТО

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский гимнаст Олег Степко, завоевавший золотую медаль по спортивной гимнастике в рамках Европейских игр в Баку, заявил журналистам, что высшая ступень пьедестала - это итог серьезной подготовки и кропотливых тренировок.

"Меня переполняют эмоции. Я усердно готовился, это была большая нагрузка, серьезная подготовка, что и привело к нынешнему результату. Так получилось, что я собрал сегодня полный комплект: золотую, серебряную и бронзовую медали", - отметил гимнаст, назвав сегодняшний день "особенно тяжелым".

При этом он указал, что возможно смог бы завоевать медаль и в упражнениях на коне.

"Но судьи судили очень жестко, справедливо. Золотая медаль - это не совпадение. Победы на двух подряд этапах Кубка мира и теперь на Евроиграх неслучайны", - подчеркнул Степко, подчеркнув, что в мире уже оглядываются на азербайджанских гимнастов.

Спортсмен призвал и далее развивать гимнастику в Азербайджане, и привлекать к данному виду спорта детей.