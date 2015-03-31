Олег Пиунов: Мы выкладываемся на все сто – для результата на первых Европейских играх - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Один из возможных участников первых Европейских игр Баку-2015 Олег Пиунов, выигравший “бронзу” Кубка мира в 2014 году по синхронным прыжкам на батуте, дал интервью официальному сайту Федерации гимнастики Азербайджана. Report представляет данное интервью вниманию читателей.
- Расскажи, как ты начал заниматься гимнастикой. Почему выбрал именно этот вид спорта?
- В 2000 году, недалеко от дома открылся зал, где проводились тренировки по прыжкам на батуте. Так как я был энергичным ребенком, родители решили отвести меня на тренировки, чтобы я мог занять себя. На тот момент мне было семь лет.
- Как ты думаешь, у тебя получилось бы в каком-либо другом виде спорта?
- Думаю, да. С детства люблю футбол и настольный теннис. Помню, бегал на футбол, параллельно занимаясь прыжками.
- Как ты справляешься с эмоциями в день соревнований? Есть ли особые секреты самообладания?
- Есть, но на то они и секреты (смеется).
- Что по-твоему самое важное в любом виде спорта?
- В профессиональном спорте нет такого понятия, как "важно" и "не важно". Тут важна каждая мелочь. Нужно обращать внимание на всё, без этого никак.
- Насколько опасно заниматься профессиональным спортом, или это зависит только от вида спорта?
- Каждый вид спорта травмоопасен, тут надо быть предельно внимательным. Неправильный толчок или приземление могут сказаться на здоровье спортсмена.
- Есть ли у тебя кумир в спорте?
- Есть. Это Александр Москаленко и Ирина Караева [первые олимпийские чемпионы по прыжкам на батуте].
- Расскажи о своих спортивных планах на ближайшее будущее.
- Планы на будущее – Европейские игры. Усиленные тренировки, выкладываемся на все сто – для результата. Хочется подняться на пьедестал, поднять флаг и услышать гимн нашей страны. В свою очередь, сделаю всё, чтобы реализовать свой план.
- Что для тебя Европейские Игры и как ты к ним готовишься?
- Еще раз скажу, что Европейские игры у меня на первом плане, тем более что они будут проводиться у нас дома.
- Если немного отойти от спорта – есть ли у тебя стремления или мечты, которые ты хочешь осуществить?
- Как и у любого человека, у меня есть мечты. Мечтаю о большой, любящей семье. Каждый вечер после трудового дня проводить с женой и детьми в тихом, красивом месте, в уютном доме. Всё, что нужно для счастья.
- Удается сочетать спорт с обычной жизнью?
- К сожалению, не всегда.
- Расскажи нам про свою семью.
- Люблю родителей, безумно. И благодарен им за всё.
- Есть ли у тебя любимый человек?
- Да, есть.
- Что обычно кричат тебе твои болельщики, и что хочется от них слышать?
- Хочется слышать крики поддержки – это очень сильно помогает.
- Что бы ты хотел им сказать?
- Пользуясь случаем, хочу сказать им большое спасибо за то, что верят в меня и болеют. Стараюсь не подводить, ведь они переживают за меня.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook