Олег Пиунов: Мы выкладываемся на все сто – для результата на первых Европейских играх - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Один из возможных участников первых Европейских игр Баку-2015 Олег Пиунов, выигравший “бронзу” Кубка мира в 2014 году по синхронным прыжкам на батуте, дал интервью официальному сайту Федерации гимнастики Азербайджана. Report представляет данное интервью вниманию читателей.

- Расскажи, как ты начал заниматься гимнастикой. Почему выбрал именно этот вид спорта?

- В 2000 году, недалеко от дома открылся зал, где проводились тренировки по прыжкам на батуте. Так как я был энергичным ребенком, родители решили отвести меня на тренировки, чтобы я мог занять себя. На тот момент мне было семь лет.

- Как ты думаешь, у тебя получилось бы в каком-либо другом виде спорта?

- Думаю, да. С детства люблю футбол и настольный теннис. Помню, бегал на футбол, параллельно занимаясь прыжками.

- Как ты справляешься с эмоциями в день соревнований? Есть ли особые секреты самообладания?

- Есть, но на то они и секреты (смеется).

- Что по-твоему самое важное в любом виде спорта?

- В профессиональном спорте нет такого понятия, как "важно" и "не важно". Тут важна каждая мелочь. Нужно обращать внимание на всё, без этого никак.

- Насколько опасно заниматься профессиональным спортом, или это зависит только от вида спорта?

- Каждый вид спорта травмоопасен, тут надо быть предельно внимательным. Неправильный толчок или приземление могут сказаться на здоровье спортсмена.

- Есть ли у тебя кумир в спорте?

- Есть. Это Александр Москаленко и Ирина Караева [первые олимпийские чемпионы по прыжкам на батуте].

- Расскажи о своих спортивных планах на ближайшее будущее.

- Планы на будущее – Европейские игры. Усиленные тренировки, выкладываемся на все сто – для результата. Хочется подняться на пьедестал, поднять флаг и услышать гимн нашей страны. В свою очередь, сделаю всё, чтобы реализовать свой план.

- Что для тебя Европейские Игры и как ты к ним готовишься?

- Еще раз скажу, что Европейские игры у меня на первом плане, тем более что они будут проводиться у нас дома.

- Если немного отойти от спорта – есть ли у тебя стремления или мечты, которые ты хочешь осуществить?

- Как и у любого человека, у меня есть мечты. Мечтаю о большой, любящей семье. Каждый вечер после трудового дня проводить с женой и детьми в тихом, красивом месте, в уютном доме. Всё, что нужно для счастья.

- Удается сочетать спорт с обычной жизнью?

- К сожалению, не всегда.

- Расскажи нам про свою семью.

- Люблю родителей, безумно. И благодарен им за всё.

- Есть ли у тебя любимый человек?

- Да, есть.

- Что обычно кричат тебе твои болельщики, и что хочется от них слышать?

- Хочется слышать крики поддержки – это очень сильно помогает.

- Что бы ты хотел им сказать?

- Пользуясь случаем, хочу сказать им большое спасибо за то, что верят в меня и болеют. Стараюсь не подводить, ведь они переживают за меня.