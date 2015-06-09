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    ​Около 100 азербайджанских спортсменов размещены в Деревне атлетов

    Об этом заявила Кенуль Нуруллаева

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Около 100 участвующих в I Европейских играх "Баку-2015" азербайджанских спортсменов размещены в Деревне атлетов. 

    Об этом Report сообщила руководитель азербайджанской делегации в Европейских играх Кенуль Нуруллаева.

    По ее словам, в Деревне атлетов уже разместили спортсменов, которые выступят в следующих видах спорта - настольный теннис, волейбол, синхронное плавание, водное поло и каратэ.

    По словам К.Нуруллаевой, причина столь раннего размещения спортсменов связана с тем, что соревнования по указанным видам спорта пройдут в начале Европейских игр.

    Отметим, что в I Европейских играх будут соревноваться более 6000 спортсменов по 20-ти видам спорта. Игры пройдут 12-28 июня.  

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