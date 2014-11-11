Официальные лица Национального олимпийского комитета Армении прибудут с визитом в Баку

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ На Генеральной ассамблеи Европейского олимпийского комитета (ЕОК), которая начнет работу 20 ноября в Баку, будет также представлена и Армения. Об этом Report сообщил вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

По словам Ч.Гусейнзаде, в собрании примут участие представители национальных комитетов всех стран - членов ЕОК. Среди них будут также и официальные лица Национального олимпийского комитета Армении. Однако вице-президент подчеркнул, что имена тех, кто приедет в Баку из соседней страны, ему неизвестны.

Отметим, что в Баку собрание будет проходить 4 дня.