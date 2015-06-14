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    Одиннадцать комплектов медалей будут разыграны в третий день Европейских игр в Баку

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Одиннадцать комплектов медалей будут разыграны сегодня  в третий день  соревнований в рамках I  Европейских игр в Баку. Как сообщает Report, определятся чемпионы в карате, триатлоне и борьбе.

    Сегодня продолжатся соревнования борцов греко-римского стиля, на сей раз медали будут разыграны в категориях до 66, 75, 85 и 130 кг. 

    Второй день подряд в Баку пройдет турнир по триатлону - на сей раз на старт выйдут мужчины. 

    Шесть комплектов наград вновь будут разыграны в карате. Сегодня определятся чемпионы в категориях до и свыше 68 кг у женщин, до и свыше 84 кг у мужчин, а также в дисциплине ката - у женщин и мужчин. 

    Также  состоятся квалификационные заезды в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ,  продолжится турнир синхронисток, которым в этот раз предстоит выполнять обязательные фигуры. В синхронном плавании в Баку будут разыграны четыре комплекта медалей - 15 и 16 июня, будут определены победители в соло, дуэтах, групповых упражнениях и свободной комбинации.

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