Одиннадцать комплектов медалей будут разыграны в третий день Европейских игр в Баку

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Одиннадцать комплектов медалей будут разыграны сегодня в третий день соревнований в рамках I Европейских игр в Баку. Как сообщает Report, определятся чемпионы в карате, триатлоне и борьбе.

Сегодня продолжатся соревнования борцов греко-римского стиля, на сей раз медали будут разыграны в категориях до 66, 75, 85 и 130 кг.

Второй день подряд в Баку пройдет турнир по триатлону - на сей раз на старт выйдут мужчины.

Шесть комплектов наград вновь будут разыграны в карате. Сегодня определятся чемпионы в категориях до и свыше 68 кг у женщин, до и свыше 84 кг у мужчин, а также в дисциплине ката - у женщин и мужчин.