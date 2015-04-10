Обнародованы правила упрощения визовых процедур для приезда на I Европейские игры

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители Государственной миграционной службы (ГМС) и осуществляющих полеты в страну авиакомпаний. Цель встречи заключалась в информировании участников мероприятия об упрощении визовых процедур для лиц, которые приедут в Азербайджан в связи с I Европейскими играми.

Об этом Report сообщили в ГМС.

Выступивший на встрече замначальника службы, советник государственной миграционной службы III степени Парвиз Мусаев отметил, что в связи с исполнением изданного президентом страны 8 августа 2014 года распоряжения "О некоторых мероприятиях, связанных с I Европейскими играми", ГМС подготовила План мероприятий, который был утвержден начальником ГМС. В связи с исполнением плана, на прошедшем в марте совещании полномочным лицам были даны соответствующие поручения.

Для оперативного решения вопросов, относящихся к полномочиям Государственной миграционной службы, была создана Рабочая группа, в которую вошли сотрудники соответствующих структур и систем ГМС.

Так, иностранцы, прошедшие аккредитацию в соответствующем порядке и постоянно проживающие за рубежом лица, не имеющие гражданства, на основе паспортов, аккредитационных карт могут свободно въезжать и выезжать из Азербайджана за 60 дней до I Европейских игр и спустя 30 дней после соревнований. Информация об упрощении визовых процедур для лиц, приезжающих в Азербайджан в связи с Европейскими играми, размещена на официальном сайте Государственной миграционной службы. Гостям были представлены образцы аккредитационных карт и других документов.