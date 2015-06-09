Обнародованы имена сегодняшних тренеров "Баку-2015" - СПИСОК

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Обнародованы имена сегодняшних тренеров "Баку-2015". Как сообщает Report, за день факел по городу пронесут 13 известных лиц.

Вначале альпинист Ренат Рахимханов спустился вместе с факелом с Пламенных башен. Во второй половине дня факел понесут к крепостным воротам. В комплексе "Ичеришехер" факел понесут олимпийский чемпион по борьбе Фарид Мансуров, народный артист Фаиг Агаев, олимпийский чемпион по дзюдо Эльнур Мамедли, атлет-ветеран Аббас Азимов, актер Бахрам Багирзаде, чемпион мира и Европы по борьбе Гасан Алиев, волейболистка Алла Гасанова, народный артист, дирижер Ялчин Адыгёзалов, народный артист, музыкант Анвер Садыгов, народная артистка Шафига Мамедова, председатель координационной комиссии международного олимпийского комитета Спирос Карпалос и посол "Баку-2015" певица Тунзаля Агаева.

Отметим, что с 26 апреля факел путешествует по всем регионам Азербайджана, а 7 июня он был доставлен в Баку.