Обнародовано число спортсменов, которые представят Азербайджан на I Европейских играх

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан на I Европейских играх "Баку-2015" будет представлять 291 спортсмен. Как сообщает Report, об этом заявила директор Национального олимпийского комитета по международным связям Кенуль Нуруллаева на встрече со спортсменами, которые будут участвовать на играх.

Она отметила, что в состав делегации также войдут 150 технических работников, тем самым общее число делегации составит 441 человек. Таким образом, это вторая по количеству после России делегация.

По ее словам, азербайджанские спортсмены с 8 июня начнут собираться в атлетическом городке.