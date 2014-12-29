Обнародовано число спортсменов, которые будут представлять Азербайджан на первых Европейских Играх "Баку-2015"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На первых Европейских Играх "Баку-2015" Азербайджан будут представлять 330 спортсменов. Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

Министр отметил, что эти спортсмены будут вести борьбу во всех видах. Но в некоторых видах соревнований азербайджанские представители не будут принимать участие по объективным причинам. А.Рагимов сказал, что для сборной целью является войти как минимум в первую "десятку": "В некоторых видах спорта мы можем надеяться на первое место. Однако это спорт. Земфира Мефтахетдинова в 2000 году попала на Летнюю Олимпиаду в Сиднее, завоевав уайлд-кард, но вернулась олимпийской чемпионкой. Для нас войти в первую "десятку" не будет считаться плохим результатом".

Министр также отметил, что во время олимпиады будет организована показательная программа. По его словам, в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева зрителям будут представлены бодибилдинг, плавание на открытой воде и культурная программа.

А.Рагимов сказал, что средства для Европейских Игр будут получены из разных источников: "Средства могут быть получены от спонсоров. Пока есть шесть главных спонсоров, места для двух спонсоров свободны. От них будет получено 5-10 млн. долларов. Нас будут дополнительно поддерживать. В то же время, оплата со стороны зарубежных телеканалов составит от 50 до 200-300 тысяч. Ожидаются доходы от продажи билетов. Продажами сувениров может заниматься компания, которая приобретет специальную лицензию. Перед местными телеканалами не будут поставлены условия оплаты".