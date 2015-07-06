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    Обнародована сумма призовых выплат российским спортсменам, завоевавшим медали на I Европейских играх

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Российские призеры первых Европейских игр в Баку получат по 112 тысяч рублей (2 014 долларов США) за "золото", 56 тысяч (1 007 долларов) за "серебро" и 33,6 тысячи (604 доллара США)  за "бронзу". 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    "Я подписал распоряжение правительства о выплате денежных вознаграждений победителям и призерам первых Европейских игр, также их тренерам, специалистам. По понятным причинам, здесь как раз проверяются молодые атлеты, перспективные атлеты. Это не Олимпийские игры, и не Чемпионат мира, но тем не менее это все-таки такое значимое испытание", -  заявил Медведев.

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