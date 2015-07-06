Обнародована сумма призовых выплат российским спортсменам, завоевавшим медали на I Европейских играх

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Российские призеры первых Европейских игр в Баку получат по 112 тысяч рублей (2 014 долларов США) за "золото", 56 тысяч (1 007 долларов) за "серебро" и 33,6 тысячи (604 доллара США) за "бронзу".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Я подписал распоряжение правительства о выплате денежных вознаграждений победителям и призерам первых Европейских игр, также их тренерам, специалистам. По понятным причинам, здесь как раз проверяются молодые атлеты, перспективные атлеты. Это не Олимпийские игры, и не Чемпионат мира, но тем не менее это все-таки такое значимое испытание", - заявил Медведев.