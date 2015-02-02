Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана по акробатике для участия в I Европейских играх "Баку-2015".

Об этом Report сообщила главный тренер нашей сборной Ирада Гурбанова.

По ее словам, на I Европейских играх Азербайджан представят 5 спортсменов, двое из которых выступят в паре, а трое девушек - в группе.

И.Гурбанова отметила, что на соревнованиях в парном выступлении нас представят легионеры, так как местные акробаты получили травмы: "В смешанной паре выступят Ульяна Дьякова и Анатолий Леонов, а в женской группе Айнур Гусейнова, Нармин Рамазанова и Лала Гусейнова".

По словам спортсменки, им очень хочется завоевать медали: "Не могу сказать, сколько медалей мы завоюем. Я знаю, на что способны наши гимнасты и жду медалей как от группы, так и от смешанной пары. Не хочу даже думать о том, что нам не удастся одержать победу. У нас должна быть хотя бы одна медаль. Я сказала об этом и ребятам. Наши спортсмены очень усердно готовятся к соревнованиям. Мы тренируемся с утра до ночи".

Отметим, что на I Европейских играх соревнования по акробатике пройдут 17, 19 и 20 июня.