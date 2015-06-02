​Обнародован маршрут и места доставки факела I Европейских игр в Баку

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Обнародован маршрут прохождения факела I Европейских игр в Баку до их открытия. Как сообщает Report, факел первоначально будет доставлен в столицу на катере и на одну ночь останется в Девичьей Башне.

7 июня факел будет доставлен на бульвар "Ağ Şəhər" (Белый город), затем через проспект "Нефтчиляр" на площадь Флага. Через день факел Европейских игр пройдет через спортивную арену имени Гейдара Алиева, Национальную арену гимнастики, Бакинский кристальный зал, Бакинский центр водных видов спорта, пляж Бильгях, Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова, Баскетбольную арену, велопарк, где состоятся игры "Баку-2015".

9 июня факел игр пройдет также через многие здания, представляющие историческую ценность, в том числе и комплекс "Ичеришехер", занесенный ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия.

10 июня факел пройдет через улицу Низами, площадь Фонтанов, Зимний парк, Филармонию, Нагорный парк и вновь вернется в Девичью Башню.

За день до открытия игр, факел из Девичьей Башни будет отправлен в порт Садко.

Отметим, что факельное шествие игр "Баку-2015" стартовало 26 апреля и прошло через 60 городов и районов республики.