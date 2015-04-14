​Обладатель первой олимпийской лицензии Азербайджана: "Я успокоюсь после Рио-2016"

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ "Я благодарен каждому, кто поддержал меня. Естественно, я не должен останавливаться на этом и успокаиваться. Я успокоюсь только после Рио".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметил Альберт Салимов, завоевавший первую лицензию Азербайджана на предстоящие в 2016 году в Рио-де-Жанейро Летние олимпийские игры. Согласно результатам боев, проведенных в Лиге WSB в составе клуба "Baku Fires", чемпион Европы и мира, ставший первым в рейтинге в весовой категории 60 кг отметил, что будет бороться за лучший результат. 29-летний футболист также заявил о намерении участвовать в I Европейских играх "Баку 2015". По словам А.Салимова, это зависит от согласия руководства Федерации бокса Азербайджана, главного менеджера "Baku Fires" Ризвана Гянджиева и тренеров: "Я очень хочу этого". Отметим, что раньше Альберт Салимов защищал честь сборной России.