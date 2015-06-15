Обладатель бронзовой медали: У меня прекрасные впечатления

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "У меня прекрасные впечатления. Все, начиная от открытия Европейских игр и до дня нашего соревнования, организовано на высшем уровне. Мы ждем продолжения побед, Азербайджан заслужил это".

Своими впечатлениями поделился с Report обладатель бронзовой медали первых Европейских игр "Баку-2015" на соревнованиях по кумитэ среди мужчин в весовой категории 67 кг Ниязи Алиев.

Он отметил, что сожалеет о том, что не смог завоевать золото: "Однако бронзовая медаль тоже является достижением. Я очень рад, что добавлю ее в свою коллекцию".

Как отметил Н.Алиев, он верит, что Азербайджан покажет более высокие результаты на IV Исламских играх солидарности: "Мы ждем проведения Исламских игр солидарности, на которых покажем более высокие результаты, чем сейчас".