НОК выдаст вознаграждения спортсменам Азербайджана и их тренерам за высокие результаты на Евроиграх

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Обнародована сумма вознаграждения, установленного Национальным олимпийским комитетом, для спортсменов Азербайджана и их тренеров за высокие результаты на I Европейских играх. Как сообщает Report, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев подписал распоряжение.

В распоряжении говорится: В целях стимулирования спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров на достижение самых высоких результатов на проводимых в столице Азербайджанской Республики – городе Баку I Европейских играх постановляю:

1. Сумму вознаграждения за самые высокие результаты на I Европейских играх для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров установить в следующем порядке:

- каждому спортсмену, занявшему первое место, - 50 тысяч манатов, его тренеру – 25 тысяч манатов;

- каждому спортсмену, занявшему второе место, - 30 тысяч манатов, его тренеру – 15 тысяч манатов;

- каждому спортсмену, занявшему третье место, - 20 тысяч манатов, его тренеру – 10 тысяч манатов.

2. Вознаграждение за самые высокие результаты, показанные в командных видах спорта, установить в следующем порядке:

- каждому члену команды, занявшей первое место, - 15 тысяч манатов;

- каждому члену команды, занявшей второе место, - 10 тысяч манатов;

- каждому члену команды, занявшей третье место, - 5 тысяч манатов.