​Названы составы сборных России по волейболу на Европейские игры в Баку

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Определены составы женской и мужской сборных России по волейболу на Европейские игры, которые пройдут в Баку 12-28 июня

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.

Женская сборная России на групповом этапе сыграет с командами Нидерландов, Болгарии, Хорватии, Германии и Сербии. Полностью состав выглядит следующим образом:

Связующие - Анна Матиенко, Ирина Филиштинская;

Диагональные - Анастасия Бавыкина, Дарья Исаева;

Блокирующие - Ирина Заряжко, Ирина Малькова, Юлия Подскальная;

Доигровщицы - Ирина Воронкова, Олеся Николаева, Дарья Писаренко, Анастасия Черная;

Либеро - Екатерина Романенко, Кристина Курносова.

Состав мужской сборной России:

связующие - Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалев;

диагональные - Максим Жигалов и Виктор Полетаев;

блокирующие - Илья Власов, Иван Демаков, Александр Кимеров, Игорь Филиппов;

доигровщики - Дмитрий Волков, Александр Маркин, Егор Клюка, Сергей Никитин;

либеро - Алексей Кабешов, Роман Брагин.

Россияне на групповом этапе сыграют с командами Германии, Бельгии, Словакии, Болгарии и Италии.