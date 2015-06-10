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    ​Названы составы сборных России по волейболу на Европейские игры в Баку

    Окончательный состав команды огласила всероссийская федерация волейбола

    Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Определены составы женской и мужской сборных России по волейболу на Европейские игры, которые пройдут в Баку 12-28 июня

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.

    Женская сборная России на групповом этапе сыграет с командами Нидерландов, Болгарии, Хорватии, Германии и Сербии. Полностью состав выглядит следующим образом:

    Связующие - Анна Матиенко, Ирина Филиштинская;

    Диагональные - Анастасия Бавыкина, Дарья Исаева;

    Блокирующие - Ирина Заряжко, Ирина Малькова, Юлия Подскальная;

    Доигровщицы - Ирина Воронкова, Олеся Николаева, Дарья Писаренко, Анастасия Черная;

    Либеро - Екатерина Романенко, Кристина Курносова.

    Состав мужской сборной России:

    связующие - Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалев;

    диагональные - Максим Жигалов и Виктор Полетаев;

    блокирующие - Илья Власов, Иван Демаков, Александр Кимеров, Игорь Филиппов;

    доигровщики - Дмитрий Волков, Александр Маркин, Егор Клюка, Сергей Никитин;

    либеро - Алексей Кабешов, Роман Брагин.

    Россияне на групповом этапе сыграют с командами Германии, Бельгии, Словакии, Болгарии и Италии.

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