​Названы составы сборных России по волейболу на Европейские игры в Баку

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Определены составы женской и мужской сборных России по волейболу на Европейские игры, которые пройдут в Баку 12-28 июня
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.
Женская сборная России на групповом этапе сыграет с командами Нидерландов, Болгарии, Хорватии, Германии и Сербии. Полностью состав выглядит следующим образом:
Связующие - Анна Матиенко, Ирина Филиштинская;
Диагональные - Анастасия Бавыкина, Дарья Исаева;
Блокирующие - Ирина Заряжко, Ирина Малькова, Юлия Подскальная;
Доигровщицы - Ирина Воронкова, Олеся Николаева, Дарья Писаренко, Анастасия Черная;
Либеро - Екатерина Романенко, Кристина Курносова.
Состав мужской сборной России:
связующие - Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалев;
диагональные - Максим Жигалов и Виктор Полетаев;
блокирующие - Илья Власов, Иван Демаков, Александр Кимеров, Игорь Филиппов;
доигровщики - Дмитрий Волков, Александр Маркин, Егор Клюка, Сергей Никитин;
либеро - Алексей Кабешов, Роман Брагин.
Россияне на групповом этапе сыграют с командами Германии, Бельгии, Словакии, Болгарии и Италии.
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