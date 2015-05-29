Названы места для парковки автомобилей, приезжающих из районов в Баку во время I Европейских игр

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "На въезд автомобилей в Баку во время проведения I Европейских игр не наложен запрет, просто изменено направление их движения". Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции города Баку.

В ГУДП города Баку отметили, что во избежании высокой плотности движения автомобилей с 1 июня на въездах в город будет изменено направление движения автомобилей: "С целью обеспечения безопасности участников и спортсменов I Европейских игр, а также горожан, для автомобилей, прибывающих из регионов, при въезде в город созданы специальные автостоянки. Для прибывающих в город по шоссе Баку-Сумгайыт отведено место на территории торгового центра Эр-Рияд, прибывающих с Шамахинского направления - недалеко от поста Мушвиг, для водителей, прибывающих по маршруту Кюрдамир-Баку и Астара-Баку, стоянка автомобилей отведена на 14-м км трассы Алят-Баку. Здесь созданы все необходимые условия. В целом, для этих целей отведено 8 га территории. Автомобили будут парковаться на указанных охраняемых стоянках, а сами водители автомобилей и их пассажиры с помощью экспресс-автобусов смогут въехать в город".

Отмечается, что с Сумгайытского направления в Баку ежедневно прибывают 60 тыс. человек: "Мероприятия, связанные с перевозкой и доставкой до пункта назначения пассажиров, прибывающих из Сумгайыта и других районов, уже завершены".