Названа единственная страна-кандидат на проведение III Европейских игр в 2023 году.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейского олимпийского комитета, Национальный олимпийский комитет Польши представил совместное заявление города Краков и Малопольского региона. Место новых Игр будет объявлено 22 июня на внеочередной Генассамблее ЕОК в столице Беларуси, Минске.

Ранее сообщалось, что кандидатом также является российский город Казань.

Отметим, что первые Европейские игры были организованы в 2015 году в Баку. II Европейские игры пройдут 21 – 30 июня в столице Беларуси, Минске.