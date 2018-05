​Назначен директор церемонии закрытия "Баку 2015"

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Назначен художественный директор церемонии закрытия I Европейских игр "Баку 2015".

Как сообщает Report, эту должность занял Джеймс Хэдли, обладающий 25-летним опытом управления крупных мероприятий, а также театральных и цирковых представлений.

Д.Хэдли был главным художественным директором компании "Cirque du Soleil's", поставившей в Северной Америке ряд спектаклей, в том числе Mystère, La Nouba, "O", The Beatles' LOVE, Ka, Iris and Zumanit. Им также подготовлены такие программы, как "Tonight Show", "Live with Kelly and Michael", "Ellen De Generes Show" и "Today Show", а также премия "Гремми".

Церемония закрытия I Европейских игр "Баку 2015" станет прощальным шоу, объединяющим делегации из 50-ти стран, более 6 000 спортсменов, их семьи, тренеров, добровольцев и, в целом, всю общественность.

Отметим, что церемония открытия и закрытия I Европейских игр состоится в предусмотренном на 68 тыс. зрителей Бакинском олимпийском стадионе. Церемонии будут также транслироваться по различным телеканалам и соберут у экранов миллионы телезрителей в различных уголках мира.