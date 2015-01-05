Национальная сборная Азербайджана начинает подготовку к I Европейским играм

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сборные Азербайджана по свободной и греко-римской борьбе приступили к учебно-тренировочному сбору в целях подготовки к I Европейским играм Баку 2015.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана, сбор членов сборной по свободной борьбе пройдет в Кисловодске (Россия) под руководством главного тренера Сайпуллы Абсаидова, старшего тренера Фирдовси Умудова, тренера Давида Курции и старшего тренера молодежной сборной Аскерхана Новрузова.

На сборах, которые продлятся с 7 по 24 января, примут участие 21 спортсмен из национальной команды и 9 из молодежной сборной.

Члены сборной по греко-римской борьбе пройдут учебно-тренировочный сбор в Олимпийском центре борьбы под руководством главного тренера Джамшида Хейрабади, старшего тренера Нураддина Раджабова, тренеров Акифа Алиева и Эйюба Азмуда.

Сборы продлятся 3 недели. К процессу подготовки привлечены 16 членов сборной в составе взрослых спортсменов и 7 борцов молодежной сборной.

Отметим, что после окончания учебно-тренировочного сбора наши борцы испытают себя на предстоящем в Париже первом Гран-при этого года.