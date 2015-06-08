Началось шествие факела I Европейских игр по спортивным объектам

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Началось шествие факела I Европейских игр "Баку-2015" по спортивным объектам.

Как сообщает Report, факел уже побывал в 5 спортивных объектах.

Факел в Велопарке нес победитель интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" Балаш Гасымов, в Бакинском дворце водных видов спорта - Татьяна Никитина и Екатерина Валиулина, на баскетбольной арене - главный тренер национальной команды Эльхан Алиев, в Велопарке горного велоспорта - председатель молодежного объединения ПЕА Сеймур Оруджов, на пляже в Бильгях - актер Таир Иманов.

Через некоторое время факел побывает на Спортивной арене имени Гейдара Алиева, Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и Кристальном зале.

Отметим, что факел с 26 апреля путешествует по всем регионам Азербайджана, а 7 июня доставлен в Баку. Факел на причале "Садко" принял президент страны Ильхам Алиев и передал другим факелоносцам.