Началась онлайн-продажа билетов первых Европейских Игр

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Сегодня началась онлайн продажа билетов на церемонию открытия и закрытия, а также соревнования первых Европейских Игр в Баку. Как сообщает Report, билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте Игр (baku2015.com).

Цена билета на церемонию открытия стоит от 20 до 200 манатов. Стоимость билета на церемония закрытия начинается от 10 манатов.

Билеты для взрослых стоят от 2 до 5 манат в зависимости от этапа соревнования, места проведения и категории зрительских мест.

Для детей и подростков младше 16 лет вход будет свободным, но при условии, что рядом будет человек старше 18 лет, который будет иметь при себе удостоверение личности и билет.

Продажа билетов в киосках начнется 20 апреля.

Отметим, что первые Европейские Игры пройдут с 12 по 28 июня. На соревнованиях примут участие более 6 000 атлетов из 50 стран Европы, которые сразятся в 20 видах спорта.