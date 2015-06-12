В Баку состоялась церемония открытия I Европейских игр - ВИДЕО

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Началась церемония открытия I Европейских игр "Баку-2015".

Как сообщает Report, на мероприятии в Бакинском олимпийском стадионе участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, его супруга - председатель Оргкомитета "Баку-2015" Мехрибан Алиева, а также влиятельные гости из многих стран мира.

В числе гостей президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и главы государств и правительств ряда стран.

В то же время на церемонии участвуют президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки, представители различных международных федераций, руководители аккредитованных в Азербайджане дипломатических корпусов, политические и общественные деятели, известные деятели культуры и спорта, представители политических партий.

Отметим, что на I Европейских играх за 253 комплекта медалей по 20 видам спорта будут бороться более 6000 спортсменов.

В ходе церемонии, проходящей на Бакинском Олимпийском стадионе, был внесен национальный флаг Азербайджанской Республики. Звуки трубы поприветствовали появление президента Азербайджана Ильхама Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой и президента Европейского Олимпийского комитета Патрика Хикки. Был поднят флаг Азербайджана и прозвучал национальный гимн.

Огонь первых Европейских игр на стадион вынес паралимпиец Азербайджана, дважды чемпион Паралимпийских игр Ильхам Закиев. Отметим, что огонь Игр начал свое путешествие 26 апреля в храме Атешгях, побывал за это время в руках более 1000 факелоносцев и преодолел расстояние в почти 5500 км.

После этого была продемонстрирована захватывающая сцена. Появился великий поэт Низами, несущий в руках весы, на каждой чаше которых располагались две фигуры – известных литературных персонажей двух влюбленных – Лейли и Меджнуна. Сценка увлекла зрителей в мир сложных элементов и ярких красок Миниатюрного сада».

На стадион доставлен флаг Европейского Олимпийского комитета. Флаг на арену стадиона вынесли 8 известных спортсменов и спортсменок из различных стран Европы. Среди тех, кто вынес флаг, был и Олимпийский чемпион Намиг Абдуллаев.

Этот флаг представляет 50 членов Европейского Олимпийского комитета, собравшихся этим вечером на стадионе.

Далее президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил первые Европейские игры открытыми.