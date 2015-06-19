На одном из соревнований I Европейских игр для зрителей были открыты дополнительные сектора

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ "Вчерашние соревнования были успешными. Соревнования транслировались по всем мировым каналам на очень высоком уровне. 18 июня в 14 различных местах прошли соревнования по 7 видам спорта".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор по операциям Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Саймон Клегг.

"Пляж Бильгях уже вернется к обычному функционированию. Соревнования по прыжкам в воду прошли успешно. Там для зрителей были открыты дополнительные сектора, приблизительно 1600 дополнительных мест", - отметил он.

С.Клегг подчеркнул, что сегодня велосипедисты ознакомятся с дорогами: "По этой причине с завтрашнего дня некоторые дороги в Баку будут закрыты. Завтра пройдут соревнования среди женщин. В Баку завтра прогнозируется ветреная погода, что может повлиять на велосипедисток. Завтрашние ограничения на дорогах займут определенное время".

Гендиректор заявил, что сегодня состоятся соревнования по 12 видам спорта: "Сегодня последний день для соревнований по настольному теннису и тхэквондо. После того как они завершатся, эти помещения будут подготовлены для бадминтона и других видов спорта".