На II Европейских играх ожидается участие 30 тыс. туристов

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ На II Европейских играх, которые состоятся в столице Беларуси, Минске, ожидается участие 30 тыс. туристов. Как сообщает Report, об этом БелТА рассказал заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр" Анатолий Котов.

Он отметил, что приезжающие на такие мероприятия туристы предпочитают оставаться не в дорогих отелях и квартирах, а в привезенных с собой палатках. Однако для туристов в столице и в районе Минска выделят специальные дома.

По словам А. Котова, на Игры в Минск прибудут 4 тыс. спортсменов, 3 тыс. официальных лиц, 2 тыс. врачей и тысяча представителей прессы. Спортсмены и тренеры будут расположены в студенческой деревне. Врачи будут оставаться в отелях поблизости от спортивных объектов. VIP-гостей примут самые лучшие отели Минска.

Отметим, что Минск и исполком ЕОК 1 сентября подписали договор о проведении II Европейских игр. В программу Игр, которые состоятся 21-30 июня 2019 года, входят 15 видов спорта. Это бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, футбол пляжный. Атлеты разыграют в Минске 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.