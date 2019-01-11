На II Европейские игры в Беларусь приедет около 50 тысяч участников и туристов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В период проведения II Европейских игр "Минск 2019" в Беларусь приедет около 50 тыс. участников и туристов.

Как сообщает Report со ссылкой на Белорусское телеграфное агентство ("Белта"), об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора Департамента по туризму министерства спорта и туризма страны Виталий Грицевич.

"Ожидается, что на игры прибудет около 18 тыс. официальных лиц. По итогам проведенного вместе с дирекцией игр анализа мы также видим, что именно туристов, болельщиков приедет еще около 30 тыс", - рассказал В.Грицевич.

Отметим, что II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. В соревнованиях примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов медалей в 19 видах спорта. Из поступивших в продажу 375 тыс. билетов на сегодняшний день проданы только 10 тыс.

Напомним, что первые Европейские игры "Баку 2015" состоялись в Азербайджане.