На II Евроиграх Азербайджан представят 80 спортсменов

Уточнилось количество азербайджанских спортсменов, которые представят страну на II Европейских играх "Минск 2019" и виды спорта, которые они будут представлять.

Как сообщает Report, в соревнованиях страну представят 80 спортсменов в таких видах спорта, как каратэ, бокс, дзюдо, греко-римская борьба, самбо, гимнастика и пр.

В составе также представлены 32 тренера, 15 административных работников и 5 медработников.

Церемония открытия состоится 21 июня, закрытия 30 июня на стадионе "Динамо". Соревнования пройдут в 12 спортивных объектах. Деревня атлетов рассчитана на 6 500 человек и действует с 1 мая.

Титула "звездного посла" на II Европейских играх от Азербайджана удостоена заслуженная артистка Тунзаля Агаева. Руководителем азербайджанской делегации (chief de mission) является Анар Багиров. Его заместитель (deputy chief de mission) - Джейхун Рахманов.