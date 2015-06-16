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    ​На I Европейских играх стартовали соревнования по стрельбе

    Трое азербайджанских спортсменов будут бороться за победу

    Баку.16 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" стартовали соревнования по стрелковому спорту. Как сообщает Report, в первый день состязаний будут разыграны 3 комплекта медалей.

    Азербайджан на соревнованиях будут представлять Алимирза Гулиев, Эльвин Исмаилов и Алина Рафиханова. Мужчины вступят в борьбу в 10:30, А.Рафиханова - в 11:25.

    Соревнования состоятся в Бакинском центре по стендовой стрельбе.

    Отметим, что соревнования по стендовой стрельбе завершатся 22 июня.

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