​На I Европейских играх Азербайджан будет представлен в двух из трех видов фехтования

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ На предстоящих в Баку I Европейских играх Азербайджан будет представлен в двух видах фехтования.

Об этом Report сообщил первый вице-президент Федерации фехтования Азербайджана Яшар Мамедов.

По его словам, азербайджанские спортсмены будут выступать в соревнованиях по фехтованию на шпагах и саблях. Наша страна не будет участвовать в соревнованиях по фехтованию на рапирах из-за слабого выступления наших спортсменов в данном виде спорта.

Отметим, что в соревнованиях будут участвовать в целом 16 спортсменов страны (8 мужчин и 8 женщин). Четверо из них как в индивидуальном порядке, так и в составе команды будут бороться в фехтовании на шпагах, а четверо - на саблях.

Напомним, что на I Европейских играх соревнования по фехтованию пройдут 23-27 июня в Baku Crystal Hall.