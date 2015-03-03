В связи с Европейскими играми в Азербайджан прибудут более 4000 официальных лиц

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "Выступая здесь, я испытываю чувство гордости. Это - исторический момент как для Азербайджана, так и для истории спорта".

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции перед началом Совместного открытого чемпионата Азербайджана по видам гимнастики в Центре Гейдара Алиева спортивный директор Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Пирс О`Каллахан.

Отметив, что 4 марта до начала I Европейских игр останется 100 дней, Пирс О`Каллахан добавил, что представленный им комитет тесно сотрудничает с Федерацией гимнастики Азербайджана: "Затем состоятся два испытательных соревнования по борьбе и испытательное соревнование по боксу. Нам бы хотелось, чтобы спортивная культура в Азербайджане развивалась. Спортивной общественности будет приятно увидеть, как грандиозно и прекрасно выглядит город. В дни игр ожидается приезд более 4000 официальных лиц. Уровень проведения предстоящих в июне игр создаст у них первое впечатление. Нам бы хотелось, чтобы каждый следил за играми и поддерживал спортсменов".

Отметим, что Совместный открытый чемпионат Азербайджана по видам гимнастики стартует 4 марта.