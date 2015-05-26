На Евроигры в Баку прибудут 25 спортсменов из Армении

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ 25 спортсменов из Армении прибудут в Баку для участия в I Европейских играх 12-28 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азатутюн", об этом заявил сегодня генеральный секретарь Национального Олимпийского Комитета Армении Грачья Ростомян.

Армянские спортсмены примут участие в соревнованиях по шести видам спорта.

По его словам, в Баку не поедут борцы - серебряный призер Олимпийских игр Арсен Джулфалакян и бронзовый призер Артур Алексанян. Ростомян сообщил, что такое решение приняли сами спортсмены.

Грачья Ростомян также отметил, что вопросы безопасности нахождения армянских спортсменов в Баку давно урегулированы. "На данный момент в плане безопасности никаких опасений или проблем нет", - заявил генсек НОК Армении.

Он отметил, что первая группа спортсменов отправится из Армения в Баку 10-го июня.