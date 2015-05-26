 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Евроигры в Баку прибудут 25 спортсменов из Армении

    Первая группа спортсменов отправится из Армения в Баку 10-го июня

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ 25 спортсменов из Армении  прибудут в Баку для участия в I Европейских  играх 12-28 июня. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азатутюн", об этом заявил сегодня генеральный секретарь Национального Олимпийского Комитета Армении Грачья Ростомян.

    Армянские спортсмены  примут участие в соревнованиях по шести видам спорта.

    По его словам, в Баку не поедут борцы - серебряный призер Олимпийских игр Арсен Джулфалакян и бронзовый призер Артур Алексанян. Ростомян сообщил, что такое решение приняли сами спортсмены.

    Грачья Ростомян также отметил, что вопросы безопасности нахождения армянских спортсменов в Баку давно урегулированы. "На данный момент в плане безопасности никаких опасений или проблем нет", - заявил генсек НОК Армении. 

    Он отметил, что первая группа спортсменов отправится из Армения в Баку 10-го июня. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi