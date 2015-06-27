На церемонии закрытия "Баку-2015" вновь состоится шествие знаменосцев

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ На церемонии закрытия I Европейских игр 28 июня на Бакинском олимпийском стадионе будет внедрено новшество, отличающее его от церемонии закрытия Олимпийских игр. Об этом заявила Report руководитель азербайджанской делегации Кенуль Нуруллаева.

По ее словам, как и на церемонии открытия, на закрытии Игр состоится шествие сборных команд всех стран во главе со знаменосцами. К.Нуруллаева отметила, что до мероприятия ни одна делегация не покинет Баку.

Однако по ее словам, имя знаменосца азербайджанской команды пока неизвестно: "Этот вопрос будет решен завтра".

К.Нуруллаева также добавила, что после церемонии закрытия - 30 июня ключ от Деревни атлетов будет вручен мэру деревни.