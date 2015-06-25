Азербайджан завоевал 42-ю медаль на I Европейских играх

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан завоевал на I Евроиграх "Баку-2015" 42-ю медаль.

Как сообщает Report, очередную медаль завоевал двукратный чемпион мира и чемпион Европы по боксу Магомедрасул Меджидов.

Выступающему в весовой категории более 91 кг М.Меджидову не разрешили встретиться в полуфинале с россиянином Гасаном Гумбетовым. По этой причине Г.Гумбетов автоматически перешел в финал. А азербайджанскому боксеру пришлось довольствоваться бронзовой медалью.

Это стало второй медалью Азербайджана за день. До этого проигравшая на полуфинальной встрече в весовой категории 54 кг боксерша Анна Алимарданова завоевала бронзовую медаль. На данный момент в активе страны 14 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Отметим, что Магомедрасулу Меджидову пришлось приостановить борьбу из-за рассеченной на предыдущей встрече брови.