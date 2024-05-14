МВД Франции пресекло 32 попытки помешать эстафете олимпийского огня

Сотрудники французских правоохранительных органов предотвратили 32 попытки помешать эстафете олимпийского огня, доставленного 8 мая в Марсель.

Сотрудники французских правоохранительных органов предотвратили 32 попытки помешать эстафете олимпийского огня, доставленного 8 мая в Марсель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в соцсети "X".

"Было предотвращено 32 попытки сорвать эстафету, 20 беспилотников были обезврежены. Мы продолжим прилагать усилия для обеспечения безопасности [этого мероприятия]", - написал Дарманен.

По словам министра, полиция провела 331 тыс. административных расследований, в результате которых удалось выявить 1 193 человек, которые намеревались помешать эстафете олимпийского огня. 30 из них находятся в списке лиц, представляющих угрозу безопасности. Более 100 человек, в том числе волонтеры, были отстранены от участия в организации Игр-2024.

Главный символ Олимпиады прибыл в Марсель 8 мая на борту старинного французского трехмачтового парусника Le Belem. Безопасность в ходе церемонии его встречи обеспечивали около 6 тыс. полицейских и жандармов. Несколько десятков сотрудников правоохранительных органов постоянно сопровождают олимпийский огонь.

Марафон по территории Франции продлится более двух месяцев и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля.