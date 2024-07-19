МОК объявил о начале олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении организации на странице в соцсети "Х".

"Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно собраться вместе", - сказано в сообщении.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Олимпийское перемирие начинается за семь дней до открытия Олимпиад и завершается на седьмой день после закрытия Игр.