"Минск-2019": Рустам Оруджев вышел в финал - ОБНОВЛЕНО - 3

На II Европейских Играх в Минске продолжается второй день соревнований по дзюдо.

Как передает Report, азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев в полуфинале одолел грека Георгиоса Азоидиса. В финале выйдет на татами против Томми Масиаса (Швеция).

Хидаят Гейдаров, уступивший в ¼ финала греческому атлету Георгиосу Азоидису, в утешительном блоке одолел Фердинанда Карапетяна из Армении. Бронзу он оспорит в поединке с Лашей Шавдатуашвили (Грузия).

**15:07

На II Европейских Играх в Минске продолжается второй день соревнований по дзюдо.

Как передает Report, азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев одолел Фердинанда Карапетяна из Армении и вышел в полуфинал, где его соперником будет Георгиос Азоидис (Греция).

Хидаят Гейдаров в ¼ финала уступил греческому атлету Георгиосу Азоидису. В поединке за третье место он встретится с Фердинандом Карапетяном.

**14:08

Сегодня на II Европейских Играх в Минске проходит второй день соревнований по дзюдо, где принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Рустам Оруджев (73 кг) в 1/16 оказался сильнее Седрика Бесси из Монако, а затем победил олимпийского чемпиона Фабио Басиле (Италия). В четвертьфинале соперником Оруджева станет Фердинанд Карапетян из Армении.

Хидаят Гейдаров, выступающий в аналогичной весовой категории, в первом круге вышел победителем в схватке с Миклошем Унгвари (Венгрия), после чего победил израильского спортмена Дина Якова Гемера, пробившись в четвертьфинал. Здесь он встретится с Георгиосом Азоидисом (Греция).

**11:56

Сегодня стартуют соревнования в рамках второго дня Европейских игр в Минске, передает корреспондент Report, находящийся в Беларуси.

Определены будут обладатели 37 медалей в 7 видах спорта. В целом же атлеты поведут борьбу в 10 видах спорта.

Азербайджанские спортсмены выступят в таких дисциплинах как бокс, дзюдо, самбо, гимнастика, стендовая стрельба.