"Минск-2019": Азербайджанские борчихи получили шанс завоевать две золотые и две бронзовые медали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

В полуфинал II Евроигр "Минск-2019" вышла еще одна азербайджанская спортсменка - Сабира Алиева.
Как сообщает Report, в весовой категории 76 кг она встретилась с немкой Френси Раеделт.
Встреча завершилась победой соперницы. После данного результата С.Алиева получила право на участие во встрече за бронзовую медаль.
Отметим, что сегодня Мария Стадник (50 кг) и Эльмира Гамбарова (62 кг) получили путевку в финал. В решающей дуэли они встретятся с украинками Оксаной Ливач и Юлией Ткач, соответственно.
С учетом выхода в финал соперницы проигравшей в 1/4 финала Алены Колесник (57 кг), она примет участие на утешительных встречах. Встречи за медаль пройдут завтра.
*** 19:58
Еще одна азербайджанская спортсменка (борьба) Эльмира Гамбарова выступила в полуфинале II Евроигр "Минск-2019".
Как сообщает Report, в весовой категории 62 кг она встретилась с румынкой Кристой Инче.
Одержавшая победу азербайджанская спортсменка (4:1) вышла в финал.
С учетом выхода в финал соперницы проигравшей в 1/4 финала Алены Колесник (57 кг), она примет участие на утешительных встречах.
Отметим, что сегодня на полуфинальную встречу также выйдет Сабира Алиева (76 кг). Мария Стадник (50 кг) ранее завоевала путевку в финал.
*** 19:44
Азербайджанская спортсменка (борьба) Мария Стадник вышла в финал II Европейских игр "Минск-2019".
Как сообщает Report, в полуфинале выступающая в весовой категории 50 кг олимпийская призерша встретилась с турчанкой Эвин Демирхан.
Встреча завершилась победой представительницы Азербайджана - 6:1.
Отметим, что сегодня на полуфинальные встречи также выйдут Эльмира Гамбарова (62 кг) и Сабира Алиева.
В решающей встрече Стадник будет бороться с украинкой Оксаной Ливач.
Təbriz QuliyevАвтор новости