"Минск-2019": Азербайджанские борчихи получили шанс завоевать две золотые и две бронзовые медали - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

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В полуфинал II Евроигр "Минск-2019" вышла еще одна азербайджанская спортсменка - Сабира Алиева.

Как сообщает Report, в весовой категории 76 кг она встретилась с немкой Френси Раеделт.

Встреча завершилась победой соперницы. После данного результата С.Алиева получила право на участие во встрече за бронзовую медаль.

Отметим, что сегодня Мария Стадник (50 кг) и Эльмира Гамбарова (62 кг) получили путевку в финал. В решающей дуэли они встретятся с украинками Оксаной Ливач и Юлией Ткач, соответственно.

С учетом выхода в финал соперницы проигравшей в 1/4 финала Алены Колесник (57 кг), она примет участие на утешительных встречах. Встречи за медаль пройдут завтра.

*** 19:58

Еще одна азербайджанская спортсменка (борьба) Эльмира Гамбарова выступила в полуфинале II Евроигр "Минск-2019".

Как сообщает Report, в весовой категории 62 кг она встретилась с румынкой Кристой Инче.

Одержавшая победу азербайджанская спортсменка (4:1) вышла в финал.

С учетом выхода в финал соперницы проигравшей в 1/4 финала Алены Колесник (57 кг), она примет участие на утешительных встречах.

Отметим, что сегодня на полуфинальную встречу также выйдет Сабира Алиева (76 кг). Мария Стадник (50 кг) ранее завоевала путевку в финал.

*** 19:44

Азербайджанская спортсменка (борьба) Мария Стадник вышла в финал II Европейских игр "Минск-2019".

Как сообщает Report, в полуфинале выступающая в весовой категории 50 кг олимпийская призерша встретилась с турчанкой Эвин Демирхан.

Встреча завершилась победой представительницы Азербайджана - 6:1.

Отметим, что сегодня на полуфинальные встречи также выйдут Эльмира Гамбарова (62 кг) и Сабира Алиева.

В решающей встрече Стадник будет бороться с украинкой Оксаной Ливач.