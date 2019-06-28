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"Минск-2019": Азербайджанский боксер вышел в финал - ФОТО

"Минск-2019": Азербайджанский боксер вышел в финал

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес вышел в финал II Европейских игр "Минск-2019".

Как сообщает Report, в полуфинале в весовой категории 81 кг он встретился с итальянцем Фиори Симоне. 

Встреча завершилась победой азербайджанского спортсмена - 4:1. В финале Альфонсо Домингес встретится с победителем поединка между Гором Нерсесянос (Армения) и Бенджамином Уиттакером (Великобритания). 

Отметим, что ранее другой боксер Лоренсо Сотомайор (69 кг), проиграв в полуфинале, завоевал бронзовую медаль. 

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