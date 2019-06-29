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"Минск 2019": Азербайджанская каратистка вышла в полуфинал

​"Минск 2019": Азербайджанская каратистка вышла в полуфинал

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая вышла в полуфинал II Европейских игр "Минск 2019".

Как сообщает Report, выступаюшая в весовой категории 68 кг спортсменка выиграла в двух из трех проведенных в группе А встреч, одну встречу завершила ничьей.

Определился победитель дуэли Зарецкой с итальянкой Сильвией Семераро - 0:0.

Вслед за этим спортсменка победила француженку Ализи Агьер со счетом 7:2. Словацкая спортсменка Мирослава Копунова уступила Зарецкой со счетом 0:6.

Отметим, что сегодня Асиман Гурбанлы (84 кг) в соревнованиях кумите поборется за бронзу. Роман Гейдаров (ката) в борьбе за бронзу встретится с немцем Ильей Сморгунером.

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