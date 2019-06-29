"Минск-2019": Азербайджан пополнил копилку медалей - ОБНОВЛЕНО-2

Азербайджанский каратист Роман Гейдаров провел поединок в борьбе за бронзовую медаль на II Европейских играх "Минск-2019".

Как сообщает Report, в категории ката спортсмен встретился с немцем Ильей Сморгунером.

Дуэль завершилась со счетом (25.46 - 24.54) в пользу азербайджанского спортсмена, завоевавшего бронзовую медаль.

Отметим, что на данный момент это 21-я медаль Азербайджана на Евроиграх в Минске. В активе команды 3 золотые, 6 серебряных, 12 бронзовых медалей.

*** 12:49

Азербайджанский каратист Роман Гейдаров на II Европейских играх "Минск 2019" поборется за бронзовую медаль.

Как сообщает Report, в категории ката (серия боевых действий, объединяющих дыхание, атакующую и защитную технику против воображаемых противников) спортсмен на втором этапе в группе В набрал 25,40 очков.

Его соперником в поединке станет немец Илья Сморгунер.

*** 11:21

Азербайджанский каратист Роман Гейдаров вышел в очередной этап на II Европейских играх "Минск 2019".

Как сообщает Report, выступающий в категории ката спортсмен набрал в группе В 24,63 очка, став третьим. Этого ему хватило для участия на очередном этапе.

Отметим, что сегодня в соревнованиях кумите выступят Ирина Зарецка (68 кг) и Асиман Гурбанлы (84 кг).