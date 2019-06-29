"Минск 2019": Азербайджанский боксёр завоевал золото

Азербайджанский боксёр Альфонсо Домингес завоевал золото II Европейских игр в Минске.
Как передаёт корреспондент Report, выступающий в весовой категории 81 кг спортсмен в финале с явным преимуществом одолел Бенджамина Уиттакера из Великобритании.
Эта медаль стала второй в активе боксёрской сборной Азербайджана. Ранее Лоренцо Сотомайор взял бронзу Игр.
Золотая медаль А.Домингеса стала в общей сложности 23 медалью Азербайджана на Европейских играх. Из них четыре золотые, семь серебряных, двенадцать бронзовых.
Elşən MəmmədovАвтор новости