"Минск 2019": Азербайджанский боксёр завоевал золото

Азербайджанский боксёр Альфонсо Домингес завоевал золото II Европейских игр в Минске.

Как передаёт корреспондент Report, выступающий в весовой категории 81 кг спортсмен в финале с явным преимуществом одолел Бенджамина Уиттакера из Великобритании.

Эта медаль стала второй в активе боксёрской сборной Азербайджана. Ранее Лоренцо Сотомайор взял бронзу Игр.

Золотая медаль А.Домингеса стала в общей сложности 23 медалью Азербайджана на Европейских играх. Из них четыре золотые, семь серебряных, двенадцать бронзовых.