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    Министр спорта России побывал в Деревне атлетов в Баку

    Виталий Мутко также осмотрел жилые номера для спортсменов в одном из корпусов

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Министр спорта России Виталий Мутко посетил сегодня Деревню атлетов в Баку, где встретился с российскими спортсменами и тренерами. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель Штаба сборной России на Европейских играх в Баку Игорь Казиков. 

    Он отметил, что В.Мутко также осмотрел жилые номера для спортсменов в одном из корпусов. 

    По словам И.Казикова, в планах Виталия Мутко значится также посещение тренировки российских спортсменов по одному из видов спорта, а 12 июня министр спорта примет участие в церемонии торжественного открытия Дома российских болельщиков в Баку.

    Первые Европейские игры пройдут в Азербайджане с 12 по 28 июня. В ходе соревнований будет разыграно 253 комплекта медалей в 20 видах спорта. 

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