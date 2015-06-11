Министр спорта России побывал в Деревне атлетов в Баку

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Министр спорта России Виталий Мутко посетил сегодня Деревню атлетов в Баку, где встретился с российскими спортсменами и тренерами.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил руководитель Штаба сборной России на Европейских играх в Баку Игорь Казиков.

Он отметил, что В.Мутко также осмотрел жилые номера для спортсменов в одном из корпусов.

По словам И.Казикова, в планах Виталия Мутко значится также посещение тренировки российских спортсменов по одному из видов спорта, а 12 июня министр спорта примет участие в церемонии торжественного открытия Дома российских болельщиков в Баку.

Первые Европейские игры пройдут в Азербайджане с 12 по 28 июня. В ходе соревнований будет разыграно 253 комплекта медалей в 20 видах спорта.