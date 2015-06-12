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    ​Министр спорта России: I Европейские игры подготовлены на очень высоком уровне

    Виталий Мутко надеется на успех российской команды на этих играх

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министр спорта России Виталий Мутко надеется на успех российской команды на первых Европейских играх. 

    Как сообщает Report, об этом он заявил сегодня в Баку в беседе с журналистами. 

    "Надеюсь, что сборная России выступит успешно и подтвердит свой высокий уровень и класс", - заявил Мутко. 

    Он считает, что Европейские игры станут интересным спортивным событием, так как многие виды спорта на них представлены ведущими спортсменами. 

    Министр спорта России высоко оценил уровень подготовленности Баку к Евроиграм. "Я побывал на нескольких спортивных объектах и в Олимпийской деревне. Мне кажется, что наши коллеги подготовили город и игры на очень высоком уровне", - отметил Мутко.

    Министр спорта сказал, что Россия пока не рассматривает вопрос проведения у себя очередных Европейских игр.

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