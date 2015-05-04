Министр спорта и туризма Польши посетит Азербайджан

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Министр спорта и туризма Польши Анджей Бернат (Andrzej Biernat) посетит церемонию открытия I Европейских Игр в Баку 12 июня.

Об этом Report сообщили в посольстве Польши в Азербайджане.

По информации посольства, на I Европейских играх примут участие около 200 польских спортсменов.

Напомним, I Европейский игры "Баку-2015" пройдут в Азербайджане 12-28 июня. В них примут участие более 6000 спортсменов из 49-ти стран, которые будут бороться за медали в 20-ти видах спорта. Соревнования пройдут в Баку и Мингячевире.