Министр спорта и туризма Беларуси поблагодарил специалистов из Азербайджана

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Минске проходит семинар для шеф де-миссионов в связи с подготовкой ко II Европейским играм.

Об этом Report сообщил консультант по операциям Операционного комитета II Европейских игр (MEGOC) "Минск-2019" Самир Мамедов.

Он отметил, что в мероприятии в штаб-квартире Белорусского олимпийского комитета в Минске Азербайджан представляет Гасанага Рзаев. На первом семинаре, который продлится до 13 июля, принимают участие представители 44 стран.

По словам С.Мамедова, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во время выступления поблагодарил Азербайджан и прибывших из Азербайджана специалистов за большую помощь и хорошее выполнение задач. Кроме того, генеральный директор по операциям операционного комитета I Европейских игр (BEGOC) Саймон Клегг подчеркнул, что Евроигры благодаря Азербайджану добились больших достижений.

Отметим, что I Европейские игры состоялись в Баку в 2015 году. II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран будут бороться за порядка 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония).