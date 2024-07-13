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Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпиадой

Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпиадой Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в реке Сена перед стартом летних Олимпийских игр-2024.
Европейские игры
13 июля 2024 г. 12:27
Министр спорта Франции искупалась в Сене перед Олимпиадой

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в реке Сена перед стартом летних Олимпийских игр-2024.

Как передает Report, об этом сообщает RMC Sport.

"Мы сказали, что будем готовы к Олимпиаде, и мы готовы. Это потрясающе, обещание выполнено! Я очень тронута. Меня сподвигла на это идея показать работу, которая проводилась государственными службами и сообществами в течение последних четырех лет", - заявила она.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды. В 2023 году тестовые соревнования по плаванию в Сене, которые должны были пройти в рамках подготовки к Олимпиаде, были отменены из-за загрязнения воды.

Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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